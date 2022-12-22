Реактивні снаряди та ракети: КНДР поставила ПВК Вагнер партію зброї

Грудень, 22 в 19:23

Приватна російська військова компанія Вагнера отримала партію зброї з Північної Кореї. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на слова американського високопосадовця.

— Ми можемо підтвердити, що Північна Корея завершила початкову поставку зброї компанії Вагнера, яка оплатила обладнання. Минулого місяця КНДР поставила реактивні снаряди та ракети в Росію для використання ПВК Вагнер, — розповів чиновник на умовах анонімності.

За оцінками США, заснованими на даних розвідки, поставлена з боку КНДР зброя не змінить динаміки бойових дій в Україні.

Однак, за словами чиновника, Вашингтон стурбований, що “Північна Корея планує поставити більше військового обладнання ПВК Вагнер”.

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У США вважають, що постачання зброї Північною Кореєю є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, і вони планують підняти це питання в Раді Безпеки ООН.

Чиновник також розповів, що російський диктатор Володимир Путін все частіше звертається за послугами ПВК Вагнер, яка належить його союзнику Євгену Пригожину.

У середу адміністрація Байдена запровадила нові обмеження на експорт технологій для ПВК Вагнер. За словами посадовця, найближчими тижнями проти ПВК Вагнер у різних країнах світу запровадять нові санкції.

Посадовець також розповів, що Пригожин витрачає понад $100 млн щомісяця на фінансування операцій ПВК Вагнер в Україні, але зіткнувся з проблемами вербування росіян як найманців.

За оцінками США, в Україні воює 50 тис. найманців ПВК Вагнер, включаючи 10 тис. контрактників і 40 тис. в’язнів, яких завербували у російських тюрмах.

За словами чиновника, американська розвідка вважає, що ПВК Вагнер відіграє важливу роль у битві за українське місто Бахмут і зазнала там значних втрат, причому за останні тижні було вбито близько 1 тис. вагнерівців, більшість з яких – завербовані зеки.

На початку листопада США звинуватили Північну Корею у таємних постачаннях російській армії артилерійських снарядів для війни в Україні. Чиновники США вважають, що таємні поставки з КНДР, а також безпілотників з Ірану є ще одним свідченням того, що за вісім місяців війни артилерійські арсенали значно зменшилися.