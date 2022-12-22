США запровадили санкції проти 10 компаній з РФ, пов’язаних з військово-морським сектором

Грудень, 22 в 19:58

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії. До нового списку потрапили десять російських компаній, що пов’язані з військово-морським технологічним сектором.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

У переліку зазначені: АТ концерн Морінформсистема-Агат, центральний НДІ конструкційних матеріалів Прометей, АТ Акумуляторна компанія Рігель, Центральний НДІ судноплавного машинобудування, концерн Науково-виробниче об’єднання Аврора, концерн ЦНДІ Електроприлад, АТ Обуховське, АТ Морські навігаційні системи, Інститут океанології РАН ім. Ширшова та ТОВ компанія Технополь.

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Санкції щодо цих структур передбачають заморожування активів.

З роз’ясненнями шодо нових санкцій проти РФ виступив держсекретар США Ентоні Блінкен.

— Після військово-морських операцій РФ, спрямованих проти українських портів, включно з тими, які постачають світові продовольство та зерно, США сьогодні запроваджують санкції проти російських військово-морських організацій, – сказав він.

Він наголосив, що США продовжать застосовувати всі відповідні інструменти для стримування атак Росії на Україну.

15 грудня стало відомо, що Мінфін та Держдеп США запровадили санкції проти Володимира Потаніна – одного з найбагатших російських олігархів. Також у санкційний список потрапили російський віцепрем’єр Андрій Бєлоусов і губернатори прикордонних з Україною російських регіонів.

Джерело: Міністерство фінансів США