Січень, 02 в 21:44

Німеччина не постачатиме Україні танки Leopard самостійно, оскільки це робиться у координації з іншими партнерами НАТО.

Як пояснив член соціал-демократичної партії Німеччини Міхаель Мюллер, передача танків “залишиться у зовнішньополітичній лінії, щоб не було непродуманих поодиноких зусиль”.

– Таке озброєння може постачатись лише в координації з нашими партнерами по НАТО, – заявив політик.

Мюллер додав, що США та Франція також мають системи, подібні до Leopard. Однак вони не постачають їх українським військовослужбовцям.

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– Німеччина хоче безумовно й надалі уникати того, щоб НАТО став стороною війни, – зазначив Мюллер.

Втім, за його словами, Німеччина й надалі підтримуватиме Україну найсучаснішою зброєю і робитиме це доти, доки буде необхідно.

11 грудня посол України у ФРН Олексій Макєєв заявив, що уряд Німеччини планує подальші постачання зброї для ЗСУ. Україна продовжує переговори щодо надання танків Leopard та бойових машин піхоти Marder.