Є докази того, що Північна Корея постачає зброю ПВК Вагнера – Білий дім

Січень, 20 в 22:32

У Білому домі заявили про наявність доказів того, що Північна Корея постачає зброю приватній військовій компанії Вагнера, яка бере активну участь у повномасштабній війні проти України.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі сказав, що очікується, що ПВК Вагнера продовжить отримувати зброю з Північної Кореї.

Він сказав, що США закликають країну припинити поставки. США також поділилися супутниковими знімками, які надають докази того, що Північна Корея надсилає зброю групі російських найманців.

Зараз дивляться Раніше Північна Корея заперечувала постачання зброї приватній військовій компанії Вагнера, яка активно воює на сході проти України. Він також підтвердив, що США вважають ПВК Вагнера значною транснаціональною злочинною організацією, тому очікуються додаткові санкції. Читайте Нідерланди відправлять в Україну дві пускові установки системи Patriot

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