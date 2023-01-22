В ЄС обговорюють санкції проти Білорусі: які обмеження можуть запровадити

Січень, 22 в 18:19

В Європейській комісії почали консультації з послами ЄС, щоб ухвалити 10 пакет санкцій проти Російської Федерації, до якого увійдуть обмеження і проти Білорусі за допомогу країні-агресору для ведення війни проти України.

За інформацією іноземних журналістів, до цього часу Євросоюз не здійснював сильних ударів проти Білорусі, щоб показати бачення різниці між терористичною державною та країною, яка підтримує РФ.

В Єврокомісії розглядають санкції проти Білорусі, які стосуватимуться від окремих секторальних через заповнення прогалин в існуючих обмеженнях до повного прирівняння обмежень проти Росії.

Зараз дивляться

Німеччина та ще декілька країн виступають проти початку запровадження санкцій проти РБ. На думку керівництва цих держав, поки Білорусь фізично не приєдналась до російського вторгнення, нібито необхідно зберігати відмінність РБ та Росією.

ЄС може запровадити повно ембарго на зброю та техніку подвійного призначення. З’явилася інформація, що Білорусь імпортує з ЄС техніку, компоненти якої пізніше використовуються для дронів.

Серед можливих санкцій також заборона експорту електроніки, побутової техніки та предметів розкоші. Обмеження планують накласти на банки, до яких росіяни їздять до Мінська, щоб зняти гроші в білоруських банкоматах.

Джерело: RMF 24