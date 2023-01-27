МВФ може затвердити новий пакет допомоги Україні на $16 млрд – ЗМІ
Міжнародний валютний фонд розглядає можливість затвердження нової програми фінансової підтримки України на загальну суму близько $16 млрд.
Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на анонімні поінформовані джерела. У повідомленні йдеться, що програму можуть затвердити вже у березні 2023 року.
– МВФ вивчає можливість виділення Україні кількарічного пакету допомоги на $16 млрд, щоб покрити потреби країни й посприяти збільшенню іншого міжнародного фінансування, поки Київ намагається відбити російські сили, – зазначають джерела.
У разі схвалення цього три- або чотирирічного плану протягом першого року Україна може отримати від $5 до $7 млрд. У найкращому випадку план можуть погодити до кінця березня, а перший транш надійде вже у квітні.
Проте затвердження програми залежить від певних умов. У МВФ планують, що у Києві візьмуть зобов’язання для запровадження низки реформ на додачу до успішного виконання чотиримісячної програми МВФ, затвердженої минулоріч.