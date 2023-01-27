Полювання на шахраїв та корупціонерів: що відомо про план нагляду США за допомогою Україні

Січень, 27 в 20:58

Сполучені Штати створили інститут моніторингу та розслідування незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які в незаконний спосіб використовували або використовують допомогу американського народу Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Ця робота ведеться із залученням кримінальних слідчих та фахівців правоохоронних органів США та Європи. Необхідну інформацію збирають 17 організацій, які входять до Розвідувального співтовариства США.

Інститут моніторингу розпочав роботу у червні 2022 року, але про це стало відомо лише 18 січня 2023 року. На сайті офісу генінспектора Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) з’явився документ Стратегічний план нагляду за допомогою Україні.

Зараз дивляться У ньому йдеться, що Конгрес США виділив допомогу на суму понад $113 млрд на підтримку Україні, яка здійснюється через 11 різних державних органів і установ. По лінії Міноборони допомога становила $62,3 млрд, уряду та USAID — $46,1 млрд, інших інституцій — $5 млрд. Зазначається, що кількість та масштаб випадків викритої корупції в Україні та приклади неякісного управління наявними ресурсами активізували дискусії між демократами і республіканцями в США. Зокрема, прискорити механізм контролю за наданою допомогою спонукала й конфігурація політиків після проміжних виборів у США. У тексті зазначається, що, плануючи такий нагляд, США прагнуть “визначити сфери найвищого ризику шахрайства, марнотратства або зловживань”. Повідомляється, що для подальших дій створено Міжвідомчу робочу групу з нагляду в Україні, яка складається з офісів трьох генеральних інспекторів (Міноборони, Держдепартаменту та USAID — “могутньої трійки”), а також інших генеральних інспекторів наглядових організацій в усьому уряді США. У тексті наголошується на тому, що буде забезпечене ефективне донесення планів і результатів спільної роботи до Конгресу та громадськості. Читайте До Києва приїхали аудитори з США для контролю за розподілом військової допомоги – Нуланд Станом на 31 грудня 2022 року до складу робочої групи входять наглядові організації: Міноборони, Держдепартамент, Агентство США з міжнародного розвитку, Агентство аудиту оборонних контрактів, Міністерство сільського господарства, Міністерство торгівлі, Міністерство охорони здоров’я та соцслужб, Міністерство внутрішньої безпеки, Мін’юст, Мінфін тощо. До цього списку також входять 17 розвідувальних організацій, які визначаються терміном Розвідувальне співтовариство США, завданнями яких є збір інформації та ведення розвідувальної діяльності в інтересах США. На діяльність для забезпечення нагляду за загальними асигнуваннями на реагування в Україні Агентства могутньої трійки та Управління звітності уряду за рішенням Конгресу отримали додатково $42,0 млн. Особам, які все ще хочуть взяти участь у розкраданні допомоги США Україні, буде цікаво дізнатися про те, що, крім того, Служба кримінальних розслідувань могутньої трійки співпрацює з військовими кримінально-розшуковими організаціями, іншими федеральними партнерами з правоохоронних органів і Міністерством юстиції США, а також міжнародними партнерами з правоохоронних органів щодо слідчих дій, пов’язаних з Україною. Безумовно, це позначиться і на швидкості прийняття рішень в Україні, і на кількості охочих ставити свої підписи під будь-якими фінансовими документами. Що ж до покарання шахраїв і корупціонерів, то інституційно наявні всі необхідні засоби. В разі юрисдикції України працює НАБУ. В разі юрисдикції США — Мін’юст США, ФБР і санкційні механізми. Читайте В Єврокомісії відреагували на корупційні розслідування та хвилю відставок в Україні

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