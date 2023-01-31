Це божевілля: президент Хорватії розкритикував постачання танків Україні

Січень, 31 в 0:37

Президент Хорватії Зоран Миланович розкритикував західні держави за постачання Україні танків та іншого військового озброєння. Він заявив, що допомога нашій країні лише продовжить повномасштабну війну, розпочату Російською Федерацією.

За даними видання Associated Press, Миланович наголосив, що віра у перемогу у війні проти росії – це начебто божевілля.

– Я проти відправки туди смертоносної зброї. Це продовжує війну. Яка мета? Розпад Росії, зміна влади? Подейкують і про те, щоб розірвати Росію на частини. Це божевілля, – заявив президент Хорватії.

Миланович висловився тезами прокремлівської пропаганди, що з 2014 до 2022 року начебто хтось провокує РФ з наміром розпочати війну.

Зараз дивляться – Яка мета цієї війни? Війна проти ядерної держави, яка воює в іншій країні? Чи є звичайний спосіб перемогти таку країну? Хто платить ціну? Європа. Америка платить найменше, – сказав він. Іноземні журналісти неодноразово називали Милановича проросійським політиком, хоча він це заперечував. Зокрема, нещодавно президент Хорватії виступив проти прийому Фінляндії та Швеції до НАТО, а також проти навчання українських військ у Хорватії в рамках зусиль Європейського Союзу. Читайте В МЗС відреагували на виклик повіреного в Ірані та пригадали перську мудрість

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