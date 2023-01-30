В МЗС відреагували на виклик повіреного в Ірані та пригадали перську мудрість

Січень, 30 в 18:36

Україні не відома причина вибухів на іранських об’єктах, проте Київ неодноразово застерігав Тегеран щодо наслідків підтримки агресії проти України.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи інформацію про виклик тимчасово повіреного до іранського МЗС.

— Україна неодноразово застерігала Іран: наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші, ніж вигода від співпраці з Росією, – зазначив Ніколенко.

Речник відомства додав, що Україні не відома причина вибухів на об’єктах в Ірані.

Зараз дивляться

— Але, як каже перська народна мудрість: не роби іншому зла, і собі не нашкодиш.

Раніше ЗМІ іранське інформагентство Tasnim повідомило, що Іран викликав тимчасового повіреного у справах України в Тегерані через коментарі його країни щодо удару безпілотника по військовому заводу в центральній іранській провінції Ісфахан.

Зазначається, що причиною міг стати пост у соціальній мережі Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка. У ньому він зазначив, що війна “виставляє жорсткі рахунки співучасникам”.

Військові об’єкти в Ірані в ніч проти 29 січня атакували невідомі безпілотники. В Тегерані звинувачують в атаці Ізраїль, хоча Єрусалим не визнає свою причетність.

Джерело: Олег Ніколенко