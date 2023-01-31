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Франція направить Україні ще 12 гаубиць CAESAR – міністр ЗС Лекорню

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

У Франції оголосили про виділення ще 12 гаубиць CAESAR Україні. Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню під час пресконференції з главою Міноборони України Олексієм Резніковим.

Лекорню також повідомив, що Франція відправить 150 своїх військових до Польщі, де вони навчатимуть українських захисників.

До літа військові навчання пройдуть загалом близько 2 тис. українських військовослужбовців, зазначив міністр ЗС Франції.

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CAESAR – це французька 155-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.

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