Січень, 31 в 16:19

Інформація про те, що Польща віддасть Україні свої винищувачі F-16, не відповідає дійсності.

Про це пише польське видання Niezalezna.

Опозиційні політики жваво обговорюють те, що польська сторона розглядатиме можливість передачі Україні винищувачів F-16 замість МіГ-29. Депутат лівих Павел Крутул, який входить до комісії Сейму з питань оборони, вважає це загрозою “роззброєння Польщі”.

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— Лобіюємо передачу F-16. Це найкращі літаки, які ми маємо наразі. Чому б нам не обговорити передачу МіГ-29, де пілотів не потрібно навчати. Якщо ми передаємо F-16 і не отримуємо компенсацію, ми роззброюємося, – написав на своїй сторінці у Twitter Павел Крутул. #Minęła20 | ???? @KrutulPawel: Lobbujemy, za przekazaniem F-16. Obecnie to są najlepsze samoloty, jakie posiadamy. Dlaczego nie dyskutujemy na temat przekazania MiG-29, gdzie nie trzeba szkolić pilotów ???????? […] Jeśli my oddamy F-16 i nie dostaniemy rekompensaty, to się rozbrajamy. pic.twitter.com/TVjyWWS7sP — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) January 30, 2023



Проте заступник міністра національної оборони Войцех Скуркевич цю інформацію спростовує.

– Немає теми передачі польських F-16, – коротко відповів Скуркевич у Twitter. Nie ma tematu przekazania polskich F-16 — Wojciech Skurkiewicz (@WSkurkiewicz) January 31, 2023



Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща може передати Україні свої винищувачі F-16 за умови, що таке рішення підтримає НАТО.

Раніше повідомлялося, що США також не надаватимуть Україні винищувачі F-16.

Джерело: Niezalezna