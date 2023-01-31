Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

В Польщі виникли суперечки щодо передачі Україні винищувачів F-16

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Винищувач F-16
Фото: Depositphotos

Інформація про те, що Польща віддасть Україні свої винищувачі F-16, не відповідає дійсності.

Про це пише польське видання Niezalezna.

Опозиційні політики жваво обговорюють те, що польська сторона розглядатиме можливість передачі Україні винищувачів F-16 замість МіГ-29. Депутат лівих Павел Крутул, який входить до комісії Сейму з питань оборони, вважає це загрозою “роззброєння Польщі”.

Зараз дивляться

— Лобіюємо передачу F-16. Це найкращі літаки, які ми маємо наразі. Чому б нам не обговорити передачу МіГ-29, де пілотів не потрібно навчати. Якщо ми передаємо F-16 і не отримуємо компенсацію, ми роззброюємося, – написав на своїй сторінці у Twitter Павел Крутул.


Проте заступник міністра національної оборони Войцех Скуркевич цю інформацію спростовує.

 – Немає теми передачі польських F-16, – коротко відповів Скуркевич у Twitter. 


Нагадаємо, напередодні  прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща може передати Україні свої винищувачі F-16 за умови, що таке рішення підтримає НАТО.

Раніше повідомлялося, що США також не надаватимуть Україні винищувачі F-16.

Читайте
Британські винищувачі складні в освоєнні, відправляти їх Україні недоцільно – речник Сунака

Джерело: Niezalezna

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка