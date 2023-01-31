В Польщі виникли суперечки щодо передачі Україні винищувачів F-16
Інформація про те, що Польща віддасть Україні свої винищувачі F-16, не відповідає дійсності.
Про це пише польське видання Niezalezna.
Опозиційні політики жваво обговорюють те, що польська сторона розглядатиме можливість передачі Україні винищувачів F-16 замість МіГ-29. Депутат лівих Павел Крутул, який входить до комісії Сейму з питань оборони, вважає це загрозою “роззброєння Польщі”.
— Лобіюємо передачу F-16. Це найкращі літаки, які ми маємо наразі. Чому б нам не обговорити передачу МіГ-29, де пілотів не потрібно навчати. Якщо ми передаємо F-16 і не отримуємо компенсацію, ми роззброюємося, – написав на своїй сторінці у Twitter Павел Крутул.
#Minęła20 | ???? @KrutulPawel: Lobbujemy, za przekazaniem F-16. Obecnie to są najlepsze samoloty, jakie posiadamy. Dlaczego nie dyskutujemy na temat przekazania MiG-29, gdzie nie trzeba szkolić pilotów ???????? […] Jeśli my oddamy F-16 i nie dostaniemy rekompensaty, to się rozbrajamy. pic.twitter.com/TVjyWWS7sP
— TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) January 30, 2023
Проте заступник міністра національної оборони Войцех Скуркевич цю інформацію спростовує.
– Немає теми передачі польських F-16, – коротко відповів Скуркевич у Twitter.
Nie ma tematu przekazania polskich F-16
— Wojciech Skurkiewicz (@WSkurkiewicz) January 31, 2023
Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща може передати Україні свої винищувачі F-16 за умови, що таке рішення підтримає НАТО.
Раніше повідомлялося, що США також не надаватимуть Україні винищувачі F-16.
Джерело: Niezalezna