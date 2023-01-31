Пекін уважно стежить за війною в Україні та робить висновки — генсек НАТО
Пекін спостерігає за війною в Україні та засвоює уроки, які можуть вплинути на майбутні рішення. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Токіо.
Про це повідомляє американське видання Bloomberg.
За словами Столтенберга, те, що сьогодні відбувається в Європі, завтра може статися в Східній Азії.
— Якщо президент Путін переможе в Україні, це дасть сигнал про те, що авторитарні режими можуть досягти своїх цілей за допомогою грубої сили. Це небезпечно, – сказав Столтенберг.
Напад Росії на Україну викликав у Японії побоювання, що Китай може зробити подібні дії щодо Тайваню.
Столтенберг підкреслив, що НАТО і Японія погоджуються, що трансатлантична та індо-тихоокеанська безпека глибоко взаємопов’язані. Зазначивши, що Китай намагається створити свою військову та ядерну зброю, а також залякати своїх сусідів.
—Ми ще раз підтвердили, що виведемо співпрацю Японії та НАТО на новий рівень, зокрема шляхом розвитку кіберзв’язків, — сказав Кісіда.
Також Кісіда додав, що Японія створить представництво НАТО і розгляне можливість регулярно брати участь у різних зустрічах Північноатлантичного союзу.
Нагадаємо, американський аналітичний центр CSIS змоделював Китайське вторгнення на Тайвань у 2026 році. Дійшовши висновку, що це призведе до тисяч жертв серед китайських, американських, тайванських та японських військ. У результаті Пекіну навряд чи вдасться здобути перемогу.