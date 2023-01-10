Січень, 10 в 9:48

Китайське вторгнення на Тайвань у 2026 році призведе до тисяч жертв серед китайських, американських, тайванських та японських військ. В результаті Пекіну навряд чи вдасться виграти.

Про це повідомив американський аналітичний центр CSIS, який дійшов такого висновку за допомогою 24 військових ігор, що моделювали можливу війну.

Зазначено, що в іграх брали участь генерали та офіцери ВМС США у відставці, а також колишні чиновники Пентагону.

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У більшості сценаріїв американські сили втрачають два авіаносці та від 10 до 20 великих надводних кораблів. Приблизно 3200 американських військовослужбовців буде вбито за три тижні боїв, що становить майже половину того, що США втратили за два десятиліття боїв в Іраку та Афганістані.

– Такі втрати завдали б збитків глобальному становищу США на багато років, – йдеться у висновку аналітичного центру.

У результаті війни Китай також сильно страждає. Його військово-морський флот та ядро десантних сил будуть розбиті, а десятки тисяч солдат перебуватимуть у полоні. За даними звіту, Китай втратить близько 10 000 військовослужбовців, 155 бойових літаків та 138 великих кораблів.

Японія, ймовірно, втратить понад 100 бойових літаків і 26 військових кораблів, а військові бази США на її території зазнають атаки з боку Китаю.

Щодо Тайваню, він втратить близько 3500 людей та весь флот, економіка острова буде зруйнована.

Водночас аналітики не вважають, що напад Китаю на Тайвань обов’язково станеться.