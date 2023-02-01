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Польща хоче скоротити час навчання ЗСУ на танках Leopard до п’яти тижнів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Польща хоче скоротити час навчання ЗСУ на танках Leopard до п’яти тижнів
Фото: Getty Images

Польща має наміри зменшити термін військових навчань українських воїнів на бойових танках Leopard 2 до п’яти тижнів, зменшивши термін тренувань вдвічі за стандартний.

Про це заявив командир польського навчального центру Leopard, майор Мацей Банашинський у коментарі іноземним журналістам.

– Якщо ми інтенсифікуємо підготовку, збільшивши кількість інструкторів, оптимізуємо наш час і наші вихідні, ми зможемо підготувати цілий екіпаж за п’ять тижнів, – сказав він.

За його словами, польські інструктори планують проводити навчальні курси для екіпажів танків і водіїв. Водночас Польща проводить курси для механіків з озброєння, шасі та обладнання, необхідних для роботи Leopard.

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У Польщі офіційно не підтверджували, де саме українські військові проходитимуть навчання. Проте експерти вважають, що вони можуть відбутися на території села Сьвентошув, розташованого на заході Польщі.

За даними з відкритих джерел, там розташований один із трьох європейських навчальних центрів Leopard, а два інші – у Німеччині та Швейцарії.

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Джерело: Hindustan News Hub

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