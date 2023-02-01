Польща хоче скоротити час навчання ЗСУ на танках Leopard до п’яти тижнів
Польща має наміри зменшити термін військових навчань українських воїнів на бойових танках Leopard 2 до п’яти тижнів, зменшивши термін тренувань вдвічі за стандартний.
Про це заявив командир польського навчального центру Leopard, майор Мацей Банашинський у коментарі іноземним журналістам.
– Якщо ми інтенсифікуємо підготовку, збільшивши кількість інструкторів, оптимізуємо наш час і наші вихідні, ми зможемо підготувати цілий екіпаж за п’ять тижнів, – сказав він.
За його словами, польські інструктори планують проводити навчальні курси для екіпажів танків і водіїв. Водночас Польща проводить курси для механіків з озброєння, шасі та обладнання, необхідних для роботи Leopard.
У Польщі офіційно не підтверджували, де саме українські військові проходитимуть навчання. Проте експерти вважають, що вони можуть відбутися на території села Сьвентошув, розташованого на заході Польщі.
За даними з відкритих джерел, там розташований один із трьох європейських навчальних центрів Leopard, а два інші – у Німеччині та Швейцарії.
Джерело: Hindustan News Hub