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Факти / Світ

Міністр оборони Норвегії розповів, коли Україна зможе отримати Leopard 2

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Норвегія відправить танки Leopard 2 Україні якнайшвидше, найімовірніше – наприкінці березня.

Про це сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам в інтерв’ю AFP, пише France 24.

Зазначено, що країна має 36 танків Leopard 2, скільки саме Осло відправить Києву – поки що невідомо.

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– Ми ще не визначилися з кількістю, – додав міністр.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Норвегія розглядає можливість передання Україні до восьми танків німецького виробництва Leopard.

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Джерело: France 24

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