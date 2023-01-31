Міністр оборони Норвегії розповів, коли Україна зможе отримати Leopard 2

Січень, 31 в 10:16

Норвегія відправить танки Leopard 2 Україні якнайшвидше, найімовірніше – наприкінці березня.

Про це сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам в інтерв’ю AFP, пише France 24.

Зазначено, що країна має 36 танків Leopard 2, скільки саме Осло відправить Києву – поки що невідомо.

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