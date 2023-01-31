Міністр оборони Норвегії розповів, коли Україна зможе отримати Leopard 2
Фото: Getty Images
Норвегія відправить танки Leopard 2 Україні якнайшвидше, найімовірніше – наприкінці березня.
Про це сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам в інтерв’ю AFP, пише France 24.
Зазначено, що країна має 36 танків Leopard 2, скільки саме Осло відправить Києву – поки що невідомо.
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– Ми ще не визначилися з кількістю, – додав міністр.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Норвегія розглядає можливість передання Україні до восьми танків німецького виробництва Leopard.
Джерело: France 24
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