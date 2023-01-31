США незабаром оголосять про додаткову допомогу Україні – Білий дім

Січень, 31 в 21:50

Сполучені Штати незабаром оголосять про подальшу допомогу Україні у сфері безпеки.

Про це заявила заступниця речника Білого дому Олівія Далтон.

— Я очікую, що незабаром ми оголосимо про додаткову допомогу в галузі безпеки, – сказала Далтон журналістам на борту Air Force One.

Відповідаючи на запитання про те, чи надішлють США літаки F-16 в Україну, Далтон повторила слова президента США Джо Байдена, який відповів “ні” на таке ж запитання журналістів.

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Байден неодноразово казав, що питання про літаки не розглядається.

Далтон також підкреслила, що США залишаються в постійному контакті з українськими офіційними особами щодо потреб.

25 січня Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка M1 Abrams. Він наголосив, що українцям танки необхідні через те, що ЗСУ готуються до контрнаступу.