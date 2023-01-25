Січень, 25 в 19:09

Україна отримає від США 31 танк M1 Abrams.

Про це оголосив президент США Джо Байден під час брифінгу 25 січня.

– Сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати надають 31 танк M1 Abrams Україні, тому що це підтримує можливість України захистити свою територію, – сказав він.

Президент США наголосив, що українцям танки необхідні ще й тому, що Збройні сили України готуються до контрнаступу.

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Крім того, він заявив, що США оголосять про додаткову військову допомогу Україні найближчими тижнями.

Дивіть виступ Джо Байдена української у перекладі Голосу Америки.

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