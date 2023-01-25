Байден підтвердив передачу Україні 31 танка M1 Abrams
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Україна отримає від США 31 танк M1 Abrams.
Про це оголосив президент США Джо Байден під час брифінгу 25 січня.
– Сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати надають 31 танк M1 Abrams Україні, тому що це підтримує можливість України захистити свою територію, – сказав він.
Президент США наголосив, що українцям танки необхідні ще й тому, що Збройні сили України готуються до контрнаступу.
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Крім того, він заявив, що США оголосять про додаткову військову допомогу Україні найближчими тижнями.
Дивіть виступ Джо Байдена української у перекладі Голосу Америки.
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