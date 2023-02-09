Німецький концерн веде переговори з Києвом про постачання танків Panther
Гендиректор німецького зброярського концерну Rheinmetall Армін Паппергер розповів про переговори з Україною про постачання своїх найсучасніших бойових танків Panther.
– Ми ведемо переговори з Києвом про експорт Panther, – заявив він в інтерв’ю виданню Handelsblatt.
За його словами, Україна також зацікавилася новою бойовою машиною піхоти Lynx.
Влітку 2022 року концерн Rheinmetall представив танк Panther на виставці в Парижі. Тоді його назвали найсильнішим бойовим танком у світі.
Україна може стати першим у світі покупцем Panther.
Поки що є тільки демонстраційна модель Panther, але Паппергер каже, що постачання можливі вже за 15-18 місяців.
Для експорту Panther в Україну, як і інших німецьких танків, необхідне схвалення федерального уряду.
До речі, перший батальйон танків Leopard 2 може прибути в Україну в березні-квітні.
Батальйон складатиметься з приблизно 31 танка.
Джерело: Handelsblatt
Фото: Rheinmetall