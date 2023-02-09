Німецький концерн веде переговори з Києвом про постачання танків Panther

Лютий, 09 в 14:46

Гендиректор німецького зброярського концерну Rheinmetall Армін Паппергер розповів про переговори з Україною про постачання своїх найсучасніших бойових танків Panther.

– Ми ведемо переговори з Києвом про експорт Panther, – заявив він в інтерв’ю виданню Handelsblatt.

За його словами, Україна також зацікавилася новою бойовою машиною піхоти Lynx.

Влітку 2022 року концерн Rheinmetall представив танк Panther на виставці в Парижі. Тоді його назвали найсильнішим бойовим танком у світі.

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Україна може стати першим у світі покупцем Panther.

Поки що є тільки демонстраційна модель Panther, але Паппергер каже, що постачання можливі вже за 15-18 місяців.

Для експорту Panther в Україну, як і інших німецьких танків, необхідне схвалення федерального уряду.

До речі, перший батальйон танків Leopard 2 може прибути в Україну в березні-квітні.

Батальйон складатиметься з приблизно 31 танка.

Джерело: Handelsblatt

Фото: Rheinmetall