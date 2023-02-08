Лютий, 08 в 18:54

Перший батальйон танків Leopard 2 може прибути в Україну в березні-квітні.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до польської столиці.

За його словами, західні союзники можуть доставити перший батальйон бойових танків Leopard 2 в Україну протягом перших трьох-чотирьох місяців цього року.

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Пісторіус додав, що батальйон складатиметься з приблизно 31 танка.

– Ми могли б поставити принаймні один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року, можливо, трьох місяців, а потім, звісно, ми повинні діяти якомога швидше, – сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський упродовж 8 лютого здійснив візит до Великої Британії, в рамках якого зустрівся з главою британського уряду Ріші Сунаком та королем Великої Британії Чарльзом III.

Крім того, протягом дня він має зустрітися з німецьким канцлером Олафом Шольцем і французьким президентом Еммануелем Макроном пізніше сьогодні ввечері в Парижі, пише The Guardian.

Як повідомляв журналіст Радіо Свобода, президент Володимир Зеленський також планує здійснити візит до Брюсселя, де має виступити перед Європейським парламентом.