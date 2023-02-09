Лютий, 09 в 14:45

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола закликала країни Євросоюзу надати необхідні Україні далекобійні системи та бойові винищувачі.

Про це вона заявила на засіданні Європарламенту за участі президента України Володимира Зеленського.

– Ми знаємо, яку жертву ваш народ платить за Європу, і ми маємо вшанувати не тільки словами, а й справами. Політичною волею забезпечити простішу торгівлю, якомога скорішим процесом набуття членства в ЄС, коштами для ваших людей, допомогою у відбудові, навчанням для ваших військових, військовим обладнанням і захисними системами, які вам потрібні для перемоги, – сказала Мецола.

За її словами, лідери країн мають швидко розглянути питання щодо надання далекобійних систем і бойових літаків Україні задля захисту свободи.

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Роберта Мецола наголосила, що відповідь Заходу має бути пропорційною до загрози, що зростає.

Голова Європарламенту висловила підтримку Україні та подякувала за боротьбу за Європу.