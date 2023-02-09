Лютий, 09 в 15:55

Російський диктатор Володимир Путін уже втратив Україну та не зміг зруйнувати єдність НАТО.

Про це заявив президент США Джо Байден в інтерв’ю PBS NewsHour.

– У Путіна немає жодного шансу. Він уже втратив Україну… Він думав, що якщо вторгнеться в Україну, то, по-перше, кожен російськомовний зустріне його привітно і скаже: Заходь. По-друге, він думав, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, вони боятимуться діяти… Нічого з цього не відбувається, – наголосив американський лідер.

Він також запевнив, що допомога Україні з боку США в умовах війни буде безстроковою. За словами Байдена, “це міцне зобов’язання”.

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Президент США відреагував на заяви з боку невеликої групи членів Конгресу від Республіканської партії, що Вашингтон виділяє Україні начебто надто багато допомоги, і ці кошти потрібно витратити на американців. У відповідь Байден нагадав, що плани Кремля можуть не обмежуватися захопленням України.

– Якщо ці хлопці не хочуть допомагати Україні, я розумію, вони не хочуть цього робити. Але що вони збираються робити, коли Росія прокотиться через Україну, або в Білорусь, або кудись іще? – запитав американський лідер.

Він назвав неприпустимою ідею, що США стоятимуть осторонь, поки десятки тисяч російських військ пробуватимуть захопити Україну.

Нещодавно Джо Байден виступив із щорічною промовою перед Конгресом США. Він назвав повномасштабне вторгнення РФ в Україну “тестом для всього світу” та пообіцяв продовжувати підтримувати українців. За словами Байдена, США змогли об’єднати НАТО та побудувати глобальну коаліцію.

Джерело: PBS NewsHour