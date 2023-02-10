Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Італія та Франція виділять Україні системи ППО SAMP-T – Мелоні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
SAMP

Уряди Італії та Франції найближчими днями оголосять про надання Україні наземної системи земля-повітря середнього радіусу дії SAMP-T, яка допоможе захистити небо від російських ракет.

Про це заявила прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. За її словами, Україні виділять необхідні для оборони системи протиповітряної оборони.

– Абсолютно так, ми вже деякий час беремо участь у спільному з Парижем і дуже важливому для України питанні. Я думаю, що ми просуваємося швидко, і найближчими днями ми зможемо оголосити про це остаточно, – сказала Мелоні.

Голова Ради міністрів Італії зазначила, що вона абсолютно не згодна з думкою пропагандистських видань, що допомога від партнерів начебто веде до ескалації війни в Україні.

Зараз дивляться
Читайте
Поточна ситуація на передовій і підготовка до Рамштайну: Зеленський провів Ставку

Джерело: ANSA

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка