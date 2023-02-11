Литва відправила Україні зенітні гармати L-70, здатні збивати літаки й дрони

Лютий, 10 в 22:01

Уряд Литви надіслав Україні автоматичні зенітні гармати L-70 багатоцільового призначення, здатні знищувати літаки та ударні дрони-камікадзе.

Про це повідомляє видання LRT з посиланням на латвійського офіцера. За його словами, під час передачі зброї інструктори армії Литви протягом останніх тижнів тренували українських військових, як її використовувати.

– Вони (гармати L-70, – Ред.) зможуть знищувати літаки, вертольоти та БПЛА противника на відстані до 5 км у будь-яких погодних умовах, – йдеться в повідомленні.

За уточненими даними, крім зенітних гармат, найближчим часом в Україну планують передати боєприпаси та інше обладнання, необхідне для використання зазначених зенітних установок.

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Джерело: LRT