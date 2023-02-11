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Нідерланди не передаватимуть 18 танків Leopard Україні через рішення Німеччини

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Нідерланди не передаватимуть 18 танків Leopard Україні через рішення Німеччини
Фото: Getty Images

Близько 18 основних бойових танків Leopard 2A6, які раніше Нідерланди арендували у Німеччини, не планують передавати Україні.

Про це заявила очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен. За її словами, відповідне рішення ухвалив уряд Німеччини, посилаючи на “військові міркування”.

Через це під час виступу перед Палатою представників міністр оборони Нідерландів зазначила, що ці 18 танків не розглядають для передавання воїнам Збройних сил України.

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Варто зазначити, що ЗСУ потрібна велика кількість бойових броньованих танків для успішного контрнаступу та звільнення тимчасово окупованих територій, куди увірвалися російські загарбники.

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Джерело: WNL

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