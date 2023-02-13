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Не хочемо давати Лаврову трибуну для пропаганди: Росію не запросили на Мюнхенську конференцію

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Мюнхенська конференція охорона
Фото: Depositphotos

Російських урядовців не запросили на цьогорічну Мюнхенську конференцію з безпеки у Німеччині. Для світових лідерів, які візьмуть в ній участь, головним пріоритетом буде війна в Україні.

Конференція має відбутися в Мюнхені з 17 до 19 лютого — за п’ять днів до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

— Ми не хочемо давати Лаврову трибуну для його пропаганди. Його навмисно не запросили, — заявив голова Мюнхенської конференції безпеки Крістоф Хойсген під час пресконференції в Берліні.

Серед гостей, які підтвердили свою участь у цьогорічній конференції, віцепрезидент США Камала Гарріс, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда та міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган.

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— Ми вважаємо участь Китаю дуже важливою. Сподіваємося, що будуть кулуарні переговори з китайським МЗС, – сказав Хойсген.

За його словами, очікується, що Мюнхенську конференцію з безпеки відвідають близько 600-700 учасників.

На конференцію також не запросили депутатів німецького Бундестагу від партії Альтернатива для Німеччини. 59-та Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться 17-19 лютого.

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