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У Румунії зафіксували землетрус – що відомо

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Румунії зафіксували землетрус – що відомо
Фото: Pexels

На території Румунії зафіксували землетрус магнітудою 5,2 бала за шкалою Ріхтера, повідомляє Геологічна служба США 13 лютого.

За уточненими даними, епіцентр розташовувався за 14 км на північний захід від міста Тиргу-Жіу, в якому проживає приблизно 97,1 тис. людей.

Землетрус у Румунії – карта

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Поштовхи відчули на відстані понад 300 км приблизно 10 млн людей на території Сербії, Румунії, Болгарії, Північній Македонії та Хорватії.

У Геологічній службі попередили, що у найближчі години або дні можуть статися повторні поштовхи під землею.

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