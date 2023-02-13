У Румунії зафіксували землетрус – що відомо

Лютий, 13 в 17:56

На території Румунії зафіксували землетрус магнітудою 5,2 бала за шкалою Ріхтера, повідомляє Геологічна служба США 13 лютого.

За уточненими даними, епіцентр розташовувався за 14 км на північний захід від міста Тиргу-Жіу, в якому проживає приблизно 97,1 тис. людей.

Землетрус у Румунії – карта

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Поштовхи відчули на відстані понад 300 км приблизно 10 млн людей на території Сербії, Румунії, Болгарії, Північній Македонії та Хорватії.

У Геологічній службі попередили, що у найближчі години або дні можуть статися повторні поштовхи під землею.