Лютий, 16 в 23:33

Мінськ може приєднатися до російсько-української війни білоруською армією, якщо хтось нападе на Білорусь.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв’ю BBC.

Його запитали, чи готовий він у 2023 році, як і торік, дозволити Росії використовувати Білорусь як плацдарм для продовження війни.

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– Так, я готовий, – відповів він. – Я готовий знову надати (територію, – Ред.). Я також готовий вести війну разом із росіянами з території Білорусі. Але тільки якщо хтось – хоч один солдат – увійде на нашу територію звідти (з України, – Ред.) зі зброєю, щоб убивати моїх людей.

BBC зазначає, що сьогодні військове співробітництво між Росією і Білоруссю зростає, проводяться спільні навчання, створено спільне військове угруповання.

Але досі білоруський лідер уникав посилати свої війська в Україну, щоб битися разом із російськими військами.

Крім того, Лукашенко використав зустріч із західними журналістами, щоб звинуватити Захід у війні проти України.

Він звинуватив західні уряди в розпалюванні конфлікту і почав погрожувати ядерною зброєю в стилі президента Росії Володимира Путіна.

– Якщо ви продовжите цю ескалацію, ви отримаєте ядерну зброю, а у Росії її більше, ніж у будь-кого, – сказав він.

Тому, за словами Лукашенка, Захід нібито повинен “припинити це”.

– Якщо почнеться ядерна війна, Білорусь перестане існувати. Нам потрібно сісти за стіл переговорів, тому що ядерна війна знищить і США. Це нікому не потрібно, – додав він.

Сприяючи вторгненню Росії в Україну, білоруський правитель тепер стверджує, що може допомогти в мирних переговорах.

Лукашенко припустив, що наступного тижня, коли президент США Джо Байден відвідає Польщу, буде найкращий час для початку переговорів.

– Я запрошую (президента Байдена, – Ред.) до Білорусі. Це недалеко від Варшави, тридцять хвилин – і він буде в Мінську. Він може посадити тут свій літак. Я буду вмовляти президента Росії приїхати. Я його теж запрошую до Мінська, як і Байдена. Ми сядемо і досягнемо угоди, – сказав Лукашенко.

BBC зазначає, що це запрошення президент США, найімовірніше, відхилить, оскільки в російсько-українській війні Лукашенка не розглядають як чесного посередника.