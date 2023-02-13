США, Франція та Канада закликали громадян покинути Білорусь: що це означає та чи пов’язано з наступом РФ

Лютий, 13 в 20:51

У понеділок, 13 лютого, міністерства закордонних справ США, Франції та Канади закликали своїх громадян терміново покинути територію Білорусі.

Як відзначають західні дипломати, це пов’язано з погіршенням безпекової ситуації через війну Росії проти України.

Подібні повідомлення від міністерств інших країн не є новими. За кілька тижнів до початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року посольства також наполегливо рекомендували своїм громадянам покинути територію РФ.

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Військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко впевнений, що заклики від США, Франції та Канади є запобіжним заходом, “вони хочуть перестрахуватися”.

Проте це не означає, що Росія проводитиме якісь наступальні дії щодо України з території Білорусі. Для цього у країни-агресора недостатньо сил і засобів.

– У Білорусі немає великої кількості російських військ, всі вони зараз сконцентровані на сході України. Як виявилось, російські війська прибували в Білорусь для навчань на їхніх полігонах і зараз вирушають в райони бойових дій на Схід. До того ж український кордон надзвичайно укріплений. Багато робіт проведено з фортифікації, мінування шляхів, підриву мостів і переходів, розміщенню додаткових сил і підрозділів українських військ Національної гвардії і Державної прикордонної служби, – сказав експерт в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV.

Мусієнко наголосив, що в будь-якому випадку ЗСУ зможуть відбити удари російських військ з північного напрямку.

За словами політолога Олексія Якубіна, ще однією причиною такої активізації західних країн є попередження самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

– Це останнє попередження Білорусі в плані того, щоб Лукашенко зрештою не вирішив приєднатися до агресії Росії проти України в активній фазі. У пасивному плані Білорусь і так використовують. Захід натякає, якщо білоруська влада це зробить, то в подальшому відчує всю силу санкційного тиску. Якщо подивитися на санкційні пакети, які до цього ухвалювались, то Білорусі там було дуже небагато. Влада Білорусі має розуміти, чим для неї може закінчитися, наприклад, спроба в остаточному плані підіграти Путіну, – пояснив він.