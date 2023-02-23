Австралія надасть Україні безпілотники та введе нові санкції проти РФ

Лютий, 23 в 18:07

Австралія передасть Україні безпілотники на суму $33 млн та впровадить нові санкції проти Росії.

Про це заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес, повідомляє австралійське видання ABC.

– Ця підтримка надасть Збройним силам України можливості спостереження та розвідки на полі бою, оскільки вони продовжують боротися з необґрунтованою агресією Росії, – заявив Марлес.

Він зазначив, що Австралія вже надала військову допомогу на суму понад пів мільярда доларів, зокрема 90 бронетранспортерів Bushmaster, артилерію та боєприпаси.

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Також австралійський уряд найближчим часом запровадить нові санкційні обмеження проти РФ.

– Австралія вводить додаткові санкції проти осіб у російському уряді, тих, хто допомагає продовжувати цю війну, тих, хто фінансує цю війну, і тих, хто поширює неправду для виправдання цієї війни, – розповіла міністр закордонних справ Пенні Вонг.

Нагадаємо, Франція та Австралія заявили про плани спільного виробництва боєприпасів для України.

Країни домовилися про співпрацю у виробництві кількох тисяч 155-міліметрових снарядів для допомоги Україні.

Австралія поставить порох, а французька компанія Nexter виготовить боєприпаси.