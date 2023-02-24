США оголосили новий пакет допомоги Україні на $2 млрд

Лютий, 24 в 12:32

24 лютого Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги Україні на суму $2 млрд.

Такий крок засвідчує непохитну підтримку ЗСУ Сполученими Штатами та має зміцнити протиповітряну оборону України, наголосили в Пентагоні.

Допомога США передбачає надання безпілотників, обладнання для боротьби з БПЛА та радіоелектронної боротьби.

Зараз дивляться

Новий пакет допомоги містить також боєприпаси до артсистем задля забезпечення високоточного вогню.

У пакеті допомоги передбачені:

додаткові боєприпаси до ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;

боєприпаси до реактивних систем із лазерним наведенням;

безпілотники CyberLux K8 UAS;

далекобійні дрони-камікадзе Switchblade 600 UAS;

безпілотники Altius-600 UAS;

безпілотники Jump 20 UAS;

засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;

обладнання для розмінування;

обладнання підтримки безпечного зв’язку;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

У Сполучених Штатах наголошують: і надалі працюватимуть із своїми союзниками та партнерами, щоб задовольнити безпосередні потреби України на полі бою та довгострокові безпекові потреби стільки, скільки це буде потрібно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 366-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: U.S. Department of Defense