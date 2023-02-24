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США оголосили новий пакет допомоги Україні на $2 млрд

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Пентагон
Фото: Depositphotos

24 лютого Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги Україні на суму $2 млрд.

Такий крок засвідчує непохитну підтримку ЗСУ Сполученими Штатами та має зміцнити протиповітряну оборону України, наголосили в Пентагоні.

Допомога США передбачає надання безпілотників, обладнання для боротьби з БПЛА та радіоелектронної боротьби.

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Новий пакет допомоги містить також боєприпаси до артсистем задля забезпечення високоточного вогню.

У пакеті допомоги передбачені:

  • додаткові боєприпаси до ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • боєприпаси до реактивних систем із лазерним наведенням;
  • безпілотники CyberLux K8 UAS;
  • далекобійні дрони-камікадзе Switchblade 600 UAS;
  • безпілотники Altius-600 UAS;
  • безпілотники Jump 20 UAS;
  • засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
  • обладнання для розмінування;
  • обладнання підтримки безпечного зв’язку;
  • фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

У Сполучених Штатах наголошують: і надалі працюватимуть із своїми союзниками та партнерами, щоб задовольнити безпосередні потреби України на полі бою та довгострокові безпекові потреби стільки, скільки це буде потрібно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 366-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: U.S. Department of Defense

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