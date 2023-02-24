США оголосили новий пакет допомоги Україні на $2 млрд
24 лютого Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги Україні на суму $2 млрд.
Такий крок засвідчує непохитну підтримку ЗСУ Сполученими Штатами та має зміцнити протиповітряну оборону України, наголосили в Пентагоні.
Допомога США передбачає надання безпілотників, обладнання для боротьби з БПЛА та радіоелектронної боротьби.
Новий пакет допомоги містить також боєприпаси до артсистем задля забезпечення високоточного вогню.
У пакеті допомоги передбачені:
- додаткові боєприпаси до ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- боєприпаси до реактивних систем із лазерним наведенням;
- безпілотники CyberLux K8 UAS;
- далекобійні дрони-камікадзе Switchblade 600 UAS;
- безпілотники Altius-600 UAS;
- безпілотники Jump 20 UAS;
- засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
- обладнання для розмінування;
- обладнання підтримки безпечного зв’язку;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
У Сполучених Штатах наголошують: і надалі працюватимуть із своїми союзниками та партнерами, щоб задовольнити безпосередні потреби України на полі бою та довгострокові безпекові потреби стільки, скільки це буде потрібно.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 366-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: U.S. Department of Defense