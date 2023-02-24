Рік вторгнення та пресконференція Зеленського: що відбувається на 366-й день війни (онлайн)
Сьогодні, 24 лютого 2023 року, минув рік з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Протягом 23 лютого Європейська Рада, до річниці вторгнення РФ, зробила заяву, в якій пообіцяла підтримувати Україну “доти, доки буде потрібно”;
Швеція оголосила, що готує новий пакет допомоги та розглядає можливість передати Україні частину своїх танків Leopard;
Президент Зеленський повідомив, що Іспанія передасть Україні до 10 танків Leopard;
Генасамблея ООН підтримала резолюцію з вимогою до Росії вивести війська з України.
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