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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Рік вторгнення та пресконференція Зеленського: що відбувається на 366-й день війни (онлайн)

Рік вторгнення та пресконференція Зеленського: що відбувається на 366-й день війни (онлайн)

Сьогодні, 24 лютого 2023 року, минув рік з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Протягом 23 лютого Європейська Рада, до річниці вторгнення РФ, зробила заяву, в якій пообіцяла підтримувати Україну “доти, доки буде потрібно”;

Швеція оголосила, що готує новий пакет допомоги та розглядає можливість передати Україні частину своїх танків Leopard;

Президент Зеленський повідомив, що Іспанія передасть Україні до 10 танків Leopard;

Генасамблея ООН підтримала резолюцію з вимогою до Росії вивести війська з України.

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01:14 - 24 лютого

Міністр оборони Британії Бен Воллес був зустрінутий оплесками 23 лютого ввечері, коли звернувся до натовпу з нагоди річної річниці російсько-української війни на Трафальгарській площі.

Про це пише Sky News.

Міністр оборони сказав, що “в цей час минулого року нас тут не повинно було бути”, вказавши на план Володимира Путіна захопити Україну за три тижні.

– Усі присутні тут з України, хоробрість чоловіків і жінок вашої країни, які виступили проти цієї агресії, цієї незаконної війни, цього виклику свободі, демократії та правам людини, повинні бути неймовірно горді тим, за що ви стоїте, – сказав Воллес.

Він додав, що всі політичні партії Великої Британії “повністю підтримують” зусилля, спрямовані на те, щоб “Путін зазнав поразки в Україні, а його армія була відправлена додому”.

Воллес повідомив присутнім, що минулого року Велика Британія навчила 10 тис. українських солдатів і планує навчити ще 20 тис.

Він продовжив: “Як і Україна, Британія пам’ятає, як це – самотужки протистояти нездоланним шансам, коли багато хто вважав, що у нас немає шансів у 1939 році”.

Назвавши українських солдатів “найхоробрішими з хоробрих”, він сказав: “Ви не тільки показали Росії, ви показали всім нам, що коли ви відстоюєте права людини і свою країну, все можливо”.

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