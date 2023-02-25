Лютий, 25 в 11:33

Іран розробив крилату ракету з дальністю поразки 1650 км, заявив аерокосмічних військ Революційної гвардії Ірану Аміралі Гаджізаде.

Ця розробка може викликати стурбованість Заходу через те, що Росія вже використовує ударні іранські дрони проти мирного населення України.

– Наша крилата ракета з дальністю 1650 км поповнила ракетний арсенал Ісламської Республіки Іран, – заявив Гаджізаде державному телебаченню.

По телебаченню показали перші кадри із новою крилатою ракетою Paveh.

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Раніше Гаджізаде неодноразово заявляв про бажання помститись США за ліквідацію високопоставленого іранського командира.

– З Божою волею, ми хочемо вбити Трампа. (Колишній держсекретар Майк) Помпео… і військові командири, які наказали (вбити Сулеймані), мають бути вбиті, — сказав Гаджізаде в інтерв’ю.

Іран розширив свою ракетну програму, особливо балістичними ракетами, попри занепокоєння з боку Європи та Заходу. Тегеран заявляє, що програма має суто оборонний і стримувальний характер.

Раніше іранська влада запевняла, що поставила Москві безпілотники ще перед війною в Україні. Але ці дрони російська армія використовувала та використовує для обстрілу критичної та цивільної інфраструктури.