Лютий, 28 в 23:54

Російській армії необхідно взяти оперативну паузу, щоб підготуватися до довготривалої війни проти України.

Як повідомляє газета La Stampa з посиланням на звіт італійської розвідки, оперативна пауза потрібна окупантам, зокрема й тому, що на Росію тиснуть західні санкції.

– Для росіян оперативна пауза необхідна для відновлення і підготовки до тривалої війни, – йдеться в документі.

Москва прагне використати цей період відносного застою для відновлення діяльності російського військово-виробничого комплексу, який, хоча і залишається значним з точки зору виробничих потужностей, починає відчувати вплив західних санкцій, вважають у розвідці.

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У звіті також ідеться про те, що минулий рік “також завершився визнанням президентом Путіним труднощів, що виникли на Донбасі в протистоянні з українськими силами, що в поєднанні із запропонованою реструктуризацією російських збройних сил – зі збільшенням загальної чисельності солдатів до 1,5 млн осіб – підтверджує намір продовжувати конфлікт до досягнення основних цілей, до яких прагне Москва”.

За інформацією розвідки, війна в Україні, ініційована Російською Федерацією 24 лютого 2022 року, одночасно:

порушила баланс безпеки, повернувши війну на європейський континент;

підкреслила провал стратегічних цілей, поставлених Росією (включно зі зміною уряду в Києві та набуттям територій, що становлять стратегічний інтерес), які Москва вважала легко і швидко здійсненними;

спонукала Захід замислитися над ефективністю та фактичною послідовністю російського військового інструменту у світлі перебігу операцій в Україні, а також над ескалаційними ризиками, пов’язаними з продовженням конфлікту.

– Зокрема, стратегічні невдачі Путіна пояснюються недоліками в інтерпретації українського сценарію, недооцінкою масштабів, швидкості та згуртованості реакції Заходу на вторгнення в Україну, а також недооцінкою стійкості народу і київських сил, – йдеться в повідомленні.

В італійській розвідці припускають, що президента Путіна спонукала до дій упевненість у тому, що російські збройні сили здатні здобути воєнну перемогу впродовж кількох днів, уникнувши тим самим накладення пакетів санкцій з боку західних країн.

Розвідники також повідомляють, що незважаючи на те, що значна частина населення Росії продовжує підтримувати дії російської влади, що в Італії пов’язують з “всепроникаючою пропагандою ЗМІ та офіційним наративом”, усе ж таки серед росіян починається зниження підтримки, що видно із суспільних опитувань, а також про що свідчить кількість людей, які залишають Росію.

Увага Національної розвідки Італії прикута і до ризиків ескалації, пов’язаних із продовженням війни, включно із загрозою застосування Росією ядерної зброї, оцінюваною як “малоймовірна” на момент підготовки цієї доповіді.