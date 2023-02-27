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Факти / Україна

Розвідка Британії: РФ доведеться звикати до “незрозумілих” вибухів в Маріуполі

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Порт Маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі, що розташований за 80 км від лінії фронту, з 21 лютого прогриміло щонайменше 14 вибухів. У розвідці Міноборони Великої Британії кажуть, що для РФ це стане серйозною проблемою, адже раніше вона вважала, що українська артилерія туди не дістає.

– Росія може буде занепокоєна тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона, ймовірно, раніше оцінювала як таку, що перебуває поза межами досяжності звичайних українських ударних засобів, – йдеться у зведенні британської розвідки.

За ці дні зафіксовано удари по складу боєприпасів в аеропорту, двох складах з пальним та металургійному комбінату, який Росія використовує як військову базу.

Британські розвідники вважають, що, попри значні руйнування на початку війни, Маріуполь важливий для Росії, оскільки це найбільше місто, захоплене у 2022 році, яке вона досі контролює, також він розташований на ключовому логістичному маршруті.

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Днями секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що ЗСУ битимуть по терористах на різних відстанях, зокрема й у Маріуполі.

За його словами, відстань уже значення не має – 100 км чи 150 км, чи трохи більше.

Фото: Петро Андрющенко

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