Розвідка Британії: РФ доведеться звикати до “незрозумілих” вибухів в Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі, що розташований за 80 км від лінії фронту, з 21 лютого прогриміло щонайменше 14 вибухів. У розвідці Міноборони Великої Британії кажуть, що для РФ це стане серйозною проблемою, адже раніше вона вважала, що українська артилерія туди не дістає.

За ці дні зафіксовано удари по складу боєприпасів в аеропорту, двох складах з пальним та металургійному комбінату, який Росія використовує як військову базу.

Британські розвідники вважають, що, попри значні руйнування на початку війни, Маріуполь важливий для Росії, оскільки це найбільше місто, захоплене у 2022 році, яке вона досі контролює, також він розташований на ключовому логістичному маршруті.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 February 2023

