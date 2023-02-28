Блінкен сподівається, що Китай утримається від поставок зброї Росії

Лютий, 28 в 17:00

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив стурбованість адміністрації Джо Байдена тим, що Китай розглядає можливість надання летальної допомоги Росії для її війни в Україні.

Блінкен попередив, що якщо це станеться, то Пекін зіткнеться з наслідками такого кроку.

— Ми дуже чітко попередили Китай про наслідки надання такої підтримки. Ми без вагань, наприклад, націлимося на китайські компанії або окремих осіб, які порушують наші санкції або іншим чином беруть участь у підтримці російських військових зусиль, – сказав Блінкен на пресконференції в Казахстані.

Держсекретар зазначив, що підняв це питання безпосередньо з китайським дипломатом Ван І під час Мюнхенської конференції з безпеки, а президент США Джо Байден щодо цього спілкувався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в Індонезії в листопаді цього року.

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Блінкен сказав, що в разі, якщо Китай підтримає військові зусилля Росії, це створить “серйозну проблему” для американо-китайських відносин, а також для відносин Китаю з іншими країнами світу.

Він сподівається, що Китай серйозно сприйме попередження США і утримається від допомоги Росії.

— Китай не може мати і те, й інше, коли йдеться про російську агресію в Україні. Він не може, з одного боку, висувати мирні пропозиції, а з іншого – фактично підживлювати полум’я пожежі, яку розпалила Росія, – сказав Блінкен.

Нещодавно керівник української розвідки Кирило Буданов сказав, що наразі немає жодних ознак того, що Китай погодиться на постачання зброї до Росії для її використання у повномасштабній війні проти України.

Він уточнив, що Іран фактично є єдиною країною, від якої Росія зараз отримує більш-менш серйозне озброєння.