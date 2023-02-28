Блінкен сподівається, що Китай утримається від поставок зброї Росії
Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив стурбованість адміністрації Джо Байдена тим, що Китай розглядає можливість надання летальної допомоги Росії для її війни в Україні.
Блінкен попередив, що якщо це станеться, то Пекін зіткнеться з наслідками такого кроку.
— Ми дуже чітко попередили Китай про наслідки надання такої підтримки. Ми без вагань, наприклад, націлимося на китайські компанії або окремих осіб, які порушують наші санкції або іншим чином беруть участь у підтримці російських військових зусиль, – сказав Блінкен на пресконференції в Казахстані.
Держсекретар зазначив, що підняв це питання безпосередньо з китайським дипломатом Ван І під час Мюнхенської конференції з безпеки, а президент США Джо Байден щодо цього спілкувався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в Індонезії в листопаді цього року.
Блінкен сказав, що в разі, якщо Китай підтримає військові зусилля Росії, це створить “серйозну проблему” для американо-китайських відносин, а також для відносин Китаю з іншими країнами світу.
Він сподівається, що Китай серйозно сприйме попередження США і утримається від допомоги Росії.
— Китай не може мати і те, й інше, коли йдеться про російську агресію в Україні. Він не може, з одного боку, висувати мирні пропозиції, а з іншого – фактично підживлювати полум’я пожежі, яку розпалила Росія, – сказав Блінкен.
Нещодавно керівник української розвідки Кирило Буданов сказав, що наразі немає жодних ознак того, що Китай погодиться на постачання зброї до Росії для її використання у повномасштабній війні проти України.
Він уточнив, що Іран фактично є єдиною країною, від якої Росія зараз отримує більш-менш серйозне озброєння.