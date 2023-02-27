Лютий, 27 в 17:17

Наразі немає жодних ознак того, що Китай погодиться на постачання зброї до Росії для її використання у повномасштабній війні проти України.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Голосу Америки.

– Станом на зараз не думаю, що Китай погодиться на передачу озброєнь Росії… Я не бачу жодних ознак, які свідчать про те, що навіть оговорюються такі речі… Фактів таких я не бачу, – наголосив Буданов.

Він уточнив, що Іран фактично є єдиною країною, від якої Росія зараз отримує більш-менш серйозне озброєння.

Зараз дивляться

Буданов також прокоментував інформацію про постачання зброї з Північної Кореї до РФ, яку, зокрема, озвучував генсек НАТО Єнс Столтенберг. За словами керівника ГУР, українська розвідка поки немає підтверджень цьому.

– Жодного немає випадку, коли ми б зафіксували, що якесь озброєння, яке прийшло з Північної Кореї, ось воно тут було використано. Можливо, ще ми цього просто не бачили, або воно йде на якісь інші, як то кажуть, нужди… По факту Росія в питанні озброєнь обмежена, скажімо так, Іраном. Станом на зараз, – зазначив Буданов.

Він пояснив, що країна-агресор має значні проблеми з озброєнням, а тому намагається купити “будь-де будь-що”. Сподівання Москви на Сербію виявилися марними, оскільки ця країна відмовила в поставках зброї.

Тож зараз РФ намагається придбати озброєння через треті країни, зокрема через Мʼянму.

– Зараз пробують з Мʼянмою. Що з цього вийде, побачимо з часом, – заявив Буданов.

Останнім часом західні офіційні особи висловлювали занепокоєння, що Китай може надати РФ військову допомогу. Про це, зокрема, заявляв держсекретар США Ентоні Блінкен.

У Білому домі застерегли, що Китай заплатить реальну ціну за підтримку війни РФ проти України.

В НАТО також заявляли про ознаки того, що Пекін розглядає постачання військової допомоги РФ.

У Міністерстві закордонних справ Китаю, своєю чергою, запевняли, що Пекін не здійснює продаж зброї в зони конфліктів або воюючим сторонам.