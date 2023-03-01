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Путін не хоче говорити, він хоче знищити Україну – Бербок про переговори

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Анналена Бербок

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у мирних переговорах, адже його мета – знищити Україну.

Таку заяву зробила очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю телеканалу ARD.

— Він (Путін, – Ред.) не хоче говорити, він хоче знищити Україну. Він не готовий забрати назад своїх солдатів, він не готовий припинити вбивати, – сказала Бербок.

Вона додала, що кожна країна, яка думала, що зможе переконати Путіна та схилити його до миру, з розчаруванням усвідомлювала неможливість цього.

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За словами Бербок, представники понад 140 країн здійснювали візити до Москви, щоб пояснити російському диктатору, що розв’язання війни зашкодить усьому світу, але їхні надії на те, що Путін це усвідомить та зрозуміє, не виправдалися.

Бербок також прокоментувала “мирний план” Китаю, який вона назвала позиційним документом. Очільниця німецького відомства додала, що мирний план було підтримано 140 державами на Генасамблеї ООН минулого тижня.

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Скріншот: ARD

Джерело: ARD

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