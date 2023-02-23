Китай готував свій “мирний план” без консультацій із Києвом – ЗМІ
Уряд Китаю не консультувався з офіційним Києвом, коли готував свій так званий мирний план щодо припинення повномасштабної війни РФ проти України.
Про це повідомив у коментарі західним ЗМІ український високопосадовець на умовах анонімності.
– Китай не консультувався з нами, – наголосив він.
Пекін планує оприлюднити власне “політичне вирішення” військового конфлікту в Україні цього тижня, до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії, яке сталося 24 лютого минулого року.
У кулуарах Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив журналістам, що українська сторона відкрита до розмови з цього приводу.
– Ми готові говорити з тими, у кого є ідеї, інші ідеї, які можуть допомогти нам досягти цієї мети (припинення війни, – Ред.), – зазначив очільник МЗС.
Водночас Кулеба наголосив, що жоден “мирний план” не повинен перетинати “червоні лінії”, окреслені Києвом. Міністр уточнив, що Україна не піде на поступки територіями, такі пропозиції є неприйнятними.
– Червоними лініями є принципи Статуту ООН, включно з повагою до територіальної цілісності України. Торгу щодо жодних українських територій не буде. Президент (Володимир Зеленський, – Ред.) про це вже чітко заявив, – додав він.
Досі Пекін намагався позиціонувати себе як нейтральну сторону, зберігаючи водночас тісні зв’язки з Росією.
Як відомо, минулого тижня Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю Ван Ї на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
Виступаючи на конференції, Ван Ї оголосив, що Пекін готовий представити власну мирну пропозицію для України.
Згодом Дмитро Кулеба підтвердив, що очільник МЗС Китаю поділився з ним ключовими позиціями “мирного плану”, і Київ детально вивчить цей документ після отримання повного тексту.
Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський представив власну формулу миру з 10 пунктів: серед них виведення військ РФ і припинення бойових дій; створення спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за агресію; звільнення всіх полонених і депортованих та інші.