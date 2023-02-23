Лютий, 23 в 11:35

Уряд Китаю не консультувався з офіційним Києвом, коли готував свій так званий мирний план щодо припинення повномасштабної війни РФ проти України.

Про це повідомив у коментарі західним ЗМІ український високопосадовець на умовах анонімності.

– Китай не консультувався з нами, – наголосив він.

Пекін планує оприлюднити власне “політичне вирішення” військового конфлікту в Україні цього тижня, до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії, яке сталося 24 лютого минулого року.

Зараз дивляться

У кулуарах Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив журналістам, що українська сторона відкрита до розмови з цього приводу.

– Ми готові говорити з тими, у кого є ідеї, інші ідеї, які можуть допомогти нам досягти цієї мети (припинення війни, – Ред.), – зазначив очільник МЗС.

Водночас Кулеба наголосив, що жоден “мирний план” не повинен перетинати “червоні лінії”, окреслені Києвом. Міністр уточнив, що Україна не піде на поступки територіями, такі пропозиції є неприйнятними.

– Червоними лініями є принципи Статуту ООН, включно з повагою до територіальної цілісності України. Торгу щодо жодних українських територій не буде. Президент (Володимир Зеленський, – Ред.) про це вже чітко заявив, – додав він.

Досі Пекін намагався позиціонувати себе як нейтральну сторону, зберігаючи водночас тісні зв’язки з Росією.

Як відомо, минулого тижня Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю Ван Ї на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Виступаючи на конференції, Ван Ї оголосив, що Пекін готовий представити власну мирну пропозицію для України.

Згодом Дмитро Кулеба підтвердив, що очільник МЗС Китаю поділився з ним ключовими позиціями “мирного плану”, і Київ детально вивчить цей документ після отримання повного тексту.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський представив власну формулу миру з 10 пунктів: серед них виведення військ РФ і припинення бойових дій; створення спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за агресію; звільнення всіх полонених і депортованих та інші.