Росія планує припинити постачання енергоносіїв до Європи – розвідка Латвії

Березень, 01 в 15:16

Латвійська Служба захисту конституції (SAB) вважає, що Росія має намір повністю припинити будь-які постачання енергоносіїв до Європи.

Про це повідомляє видання Delfi.

– Кремль має намір, з одного боку, покарати країни ЄС за підтримку України, а з іншого – перенаправити постачання енергоресурсів до країн Азії, Африки та Латинської Америки, щоб посилити свій вплив на ці регіони, зміцнити антизахідні настрої та на їх основі сформувати антизахідні політичні коаліції, – йдеться у повідомленні.

Росія покладається на Китай та Індію як на потенційні ринки збуту свого експорту, водночас сприйнятливі до російської антизахідної пропаганди.

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– Такий сценарій, вважає SAB, потрібен Росії, щоб адаптувати її політику до нових геополітичних умов на кшталт того, як у Кремлі ці умови розуміють. Новий підхід відображений у концепції зовнішньої політики РФ, яка була сформована 2022 року і передбачає максимальну відмову від взаємодії із Заходом,– пише видання.

Розвідка вважає, що Росія майже напевно застосує цей підхід уже влітку 2023 року на запланованому в Санкт-Петербурзі форумі Росія-Африка.