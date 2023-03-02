Із прив’язкою до цінностей: у Німеччині планують змінити політику постачання зброї
У майбутньому Німеччина повинна вибірково ухвалювати рішення про експорт зброї, покладаючись на цінності.
Про це в інтерв’ю WirtschaftsWoche заявив міністр економіки і віцеканцлер Роберт Габек.
– Щодо України, я вважаю правильним зняття тотального табу на постачання зброї в зоні бойових дій. У майбутньому, коли справа дійде до наших дозволів на експорт, ми маємо поставити собі питання: хто злочинець, а хто жертва, хто агресор, а хто захисник – і ухвалювати відповідні рішення, – пояснив він.
За його словами, на практиці це має означати, що Німеччина постачатиме зброю “в близькі їй за цінностями країни, які є нашими партнерами”.
Днями Берлін заявив про надання Києву двох систем протиповітряної оборони малого радіусу дії Skynex.
Ці системи вже замовив німецький уряд, їх відправлення до України планується протягом року.
Джерело: WirtschaftsWoche