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Із прив’язкою до цінностей: у Німеччині планують змінити політику постачання зброї

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Роберт Хабек
Фото: Getty Images

У майбутньому Німеччина повинна вибірково ухвалювати рішення про експорт зброї, покладаючись на цінності.

Про це в інтерв’ю WirtschaftsWoche заявив міністр економіки і віцеканцлер Роберт Габек.

– Щодо України, я вважаю правильним зняття тотального табу на постачання зброї в зоні бойових дій. У майбутньому, коли справа дійде до наших дозволів на експорт, ми маємо поставити собі питання: хто злочинець, а хто жертва, хто агресор, а хто захисник – і ухвалювати відповідні рішення, – пояснив він.

За його словами, на практиці це має означати, що Німеччина постачатиме зброю “в близькі їй за цінностями країни, які є нашими партнерами”.

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Днями Берлін заявив про надання Києву двох систем протиповітряної оборони малого радіусу дії Skynex.

Ці системи вже замовив німецький уряд, їх відправлення до України планується протягом року.

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Джерело: WirtschaftsWoche

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