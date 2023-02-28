Берлін передасть Києву дві системи Skynex: озвучено терміни поставок

Лютий, 28 в 18:08

Німеччина відправить в Україну дві системи протиповітряної оборони малого радіусу дії Skynex.

Про це заявив головний виконавчий директор компанії-виробника Rheinmetall Армін Паппергер.

Він розповів, що системи були замовлені німецьким урядом і їх відправлять до України протягом року. Їхня вартість становить близько €200 млн.

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Паппергер сказав, що в іншому випадку ці системи були б використані для захисту Берліна.

Що відомо про Skynex?

Skynex забезпечує захист від повітряної загрози різних типів – від ракет і дронів до авіації та вертольотів – і є однією з останніх розробок концерну Rheinmetall.

Ця система ППО веде вогонь програмованими снарядами AHEAD, що робить її особливо ефективною для ураження малорозмірних повітряних цілей.

Для ефективного ураження одного малого БПЛА достатньо від одного до трьох 35-мм снарядів, що програмуються, при цьому вартість одного такого снаряда становить зараз близько €4 тис. Ефективна дальність стрільби становить до 4,5 км.

Фото: Rheinmetall