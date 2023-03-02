З липня в Чехії скасовують виплати на компенсацію житла для українських біженців

Березень, 02 в 17:54

У Чехії хочуть внести зміни в закон про допомогу українцям. Грошову компенсацію зможуть отримати лише власники помешкань, які житимуть з біженцями під одним дахом.

Про це повідомляє видання ProUkrainu.

– Нині чехи, які надають біженцям з України житло, квартири чи будинки з місцем для відпочинку, кухнею, ванною кімнатою та доступом до питної води, отримують від уряду компенсацію – допомогу солідарності, – йдеться у повідомленні.

За одного біженця власник квартири отримує 5 тис. крон на місяць, 9 тис. крон – за двох, 15 тис. крон – за 5 і більше осіб.

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Згідно з Lex Ukrajina IV, ще у червні 2023 року люди отримають соціальну виплату солідарності.

А вже в липні на виплату матиме право власник, який ділить своє житло з біженцем та проживає з ним під одним дахом, а також якщо біженцям надають всю квартиру, тоді вартість житла враховуватиметься у фінансовій допомозі.

Також, за новими правилами, біженці не матимуть права на виплати державних соціальних допомог, виплати на проживання та на субсидію на житло.

Нагадаємо, з 1 січня 2023 року Польща теж внесла зміни до закону про допомогу біженцям з України.

Відтепер українці, які безплатно живуть у центрах розміщення понад 120 днів, з березня сплачуватимуть половину вартості проживання та харчування, а з травня — 75%.