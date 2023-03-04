Берлін тормозить європейські санкції проти російських олігархів – ЗМІ

Березень, 04 в 18:56

Німеччина повільно просувається у питанні запровадження та реалізації санкцій проти Москви, зокрема, російських олігархів та інститутів.

Про це пишуть іноземні видання з посиланням на дані Міністерства фінансів Німеччини. Зокрема, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ФРН заморозила близько €5,23 млрд в активах, які належать підсанкційним російським олігархам.

А ще шість місяців тому цей показник становив €4,28 млрд. Ці відомості стали відомі після того, як німецька установа поділилася даними у відповідь на запит депутата Бундестагу Крістіана Герке.

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– З грудня було заморожено €200 млн в активах олігархів, а за пів року – лише €1 млрд. Жоден олігарх не звітував про свої активи з грудня, – заявив він.

Згідно з німецьким законодавством, особи під санкціями Європейського Союзу мають негайно задекларувати свої активи під загрозою штрафу або тюремного ув’язнення до року.

За даними уряду, наразі вісім олігархів повідомили Бундесбанку про 31 позицію активів, вартість яких становить €577 млн і розподіляється між залишками на рахунках, активами компаній та цінними паперами.

Джерело: Radio Free Europe/Radio Liberty