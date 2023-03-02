Не час послаблювати санкційний тиск на РФ: в МЗС України відповіли на заяви спецпосланника ЄС

Березень, 02 в 17:05

Не можна послаблювати санкційний тиск на Росію, поки триває війна в Україні, навпаки, ЄС повинен якнайшвидше розпочати підготовку 11-го пакету.

Про це заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко у відповідь на заяви спеціального посланника ЄС Девіда О’Саллівана “про нібито зміну в акцентах подальшої європейської санкційної політики проти Росії” та необхідність сфокусуватися на забезпеченні дотримання вже чинних обмежень.

За його словами, до 10-го пакету, ухваленого 24 лютого 2023 року, не увійшла низка важливих елементів, на яких наполягала Україна: ядерна енергетика, зокрема обмеження діяльності Росатому, ІТ-технології, продаж діамантів та морська логістика.

Зараз дивляться

– Реальність така, що РФ досі має доступ до величезних фінансових та технологічних ресурсів, а це сотні мільйонів доларів, які вона спрямовує на вбивство цивільного населення та знищення інфраструктури в Україні. Тому не час послаблювати санкційний тиск, допоки триває війна в серці Європи, – пояснив дипломат.

Водночас Ніколенко наголосив на важливості усунення лазівок для обходу санкцій.

– Ми також підтримуємо розширення санкційної коаліції, зокрема шляхом залучення країн Азії та Латинської Америки. Посилення санкційного тиску та забезпечення дотримання вже чинних обмежень мають йти паралельними треками і доповнювати один одного, – підсумував спікер МЗС.

Напередодні видання Politico опублікувало інтерв’ю з новим спеціальним посланником ЄС із питань санкцій Девіда О’Саллівана, в якому він заявив, що планує “зосередитися на імплементації та боротьбі з обходом” вже чинних санкцій проти РФ.

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Джерело: Oleg Nikolenko

Фото: Oleg Nikolenko