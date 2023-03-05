Суддя гаазького суду розповів, що потрібно для створення трибуналу над Путіним

Березень, 05 в 16:43

Для створення трибуналу над президентом Путіним та іншими винуватцями війни необхідне успішне голосування у Генеральній асамблеї ООН.

Про це в ефірі телемарафону заявив суддя Народного суду в Гаазі Стівен Реп.

– В України є право розглядати злочин агресії. Але Україна не може судити Путіна. Герасимова – так, може, навіть Шойгу. Але не голову держави й навіть не премʼєр-міністра. І тому потрібен міжнародний суд. Все, що для цього необхідно – голосування у Генасамблеї ООН. Росія, безумовно, ветуватиме створення такого суду Радою Безпеки ООН. Але у них немає права вето у Генеральній асамблеї, – заявив він.

Суддя зазначив, що Росія була однією з семи країн, які проголосували проти останньої резолюції у Генасамблеї.

Зараз дивляться

– Зрозуміло, що вони проголосують і проти цієї. Але вони не можуть її зупинити, тому що ухвалити таке рішення можна за межами Ради безпеки, це успішна формула, – сказав Стівен Реп.

Україні необхідно заручитися підтримкою не лише країн Євросоюзу, а й інших світових лідерів. Аби Путін постав перед судом, потрібно щонайменше 90 голосів. Але й це не означає, що чинного президента Росії одразу візьмуть під варту.

– Чи зможе такий трибунал взяти Путіна одразу під варту? Ні. Але сама наявність обвинувачень вже зробить його міжнародним злочинцем. Якщо міжнародна спільнота буде послідовною, то Путін або помре вигнанцем, який нікуди не зможе поїхати, або приїде в Гаагу. З такими злочинами, я сподіваюся, ми його тут побачимо, як це було з тими, хто думав, що уникне покарання, – зазначив суддя.

Нагадаємо, 5 березня, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна, країни Балтії, Польща, Румунія та Словенія підписали ініціативну угоду про створення трибуналу для Путіна та інших винуватців війни.