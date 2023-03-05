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У керівництві РФ спалахнув конфлікт через втрати та відсутність досягнень на фронті – Генштаб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Зеленський Путін
Фото: Факти ICTV

У вищому військовому керівництві Російської Федерації спалахнув конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті у боях проти України.

За даними Генерального штабу ЗСУ, у лютому російський диктатор Володимир Путін присвоїв командиру східним військовим округом Рустаму Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про “успіхи” 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку.

Зараз міністр оборони РФ Сергій шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну.

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За наявною інформацією, керівництво бригади та російські військові відмовляються знову йти в безглуздий наступ, в який їх відправляє керівництво РФ, зокрема, йти на штурм добре укріплених позицій воїнів ЗСУ без будь-якого забезпечення та підготовки.

Карта бойових дій на 05.03.2023

У Генштабі зазначають, що на Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Побєда та Мар’їнка Донецької області.

Водночас обстрілів зазнали 18 населених пунктів, зокрема, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Вугледар Донецької області.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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