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Канада розширює програму воєнної підготовки українців – Трюдо

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Джастин Трюдо
Фото: Depositphotos

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн оголосив про посилення підтримки України у питанні навчання українських військовослужбовців.

Зокрема, Канада розширює свою місію з підготовки українських саперів до жовтня, а також направляє інструкторів-медиків.

Трюдо пообіцяв виділити $3 млн на роботи з розмінування та пообіцяв разом із ЄС доставити генератори в Україну, яка зазнала неодноразових атак на енергомережу після російського повномасштабного нападу.

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– Канада стоятиме пліч-о-пліч з народом України стільки, скільки буде потрібно, – запевняє Трюдо.

Протягом 2022 року Канада виділила понад $1 млрд на військову допомогу Україні, включно із танками Leopard 2, іншою бронетехнікою, ракетами класу земля-повітря, гаубицями та боєприпасами.

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Джерело: Le Devoir

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