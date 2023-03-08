Канада розширює програму воєнної підготовки українців – Трюдо

Березень, 07 в 23:46

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн оголосив про посилення підтримки України у питанні навчання українських військовослужбовців.

Зокрема, Канада розширює свою місію з підготовки українських саперів до жовтня, а також направляє інструкторів-медиків.

Трюдо пообіцяв виділити $3 млн на роботи з розмінування та пообіцяв разом із ЄС доставити генератори в Україну, яка зазнала неодноразових атак на енергомережу після російського повномасштабного нападу.

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– Канада стоятиме пліч-о-пліч з народом України стільки, скільки буде потрібно, – запевняє Трюдо.

Протягом 2022 року Канада виділила понад $1 млрд на військову допомогу Україні, включно із танками Leopard 2, іншою бронетехнікою, ракетами класу земля-повітря, гаубицями та боєприпасами.

Джерело: Le Devoir