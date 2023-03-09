Трамп заявив, що міг би “дозволити” РФ окупувати частину України для уникнення війни

Березень, 08 в 23:31

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що на місці чинного американського лідера Джо Байдена домовився б із Росією про недопущення повномасштабного вторгнення в Україну навіть ціною окупації додаткових територій.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю для ведучого Fox News Шона Генніті. Він згадав, як за попередніх президентів РФ окупувала частини Грузії та України, а за часів Байдена отримала так званий шведський стіл.

– А за Трампа вони, Росія, нічого не захопили, бо Путін розумів, що ніколи б цього не зробив. І це навіть без укладання угоди. Я міг би це зробити. У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія, – Ред.) щось захопили. Ви ж знаєте, що (в Україні, – Ред.) є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, – пояснив експрезидент США.

За даними видання The Daily Beast, коли американський ведучий Шон Генніті показав частину інтерв’ю з Трампом у своїй телевізійній передачі, там були вирізані уривки з його пропозиціями дозволити РФ захопити частину території України.

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Раніше Трамп заявляв, що міг би вирішити війну за 24 години, влаштувавши особисті переговори президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.