В Енергодарі не вистачає працівників, які можуть забезпечити роботу ЗАЕС – Генштаб

Березень, 13 в 19:06

У тимчасово захопленому Росією Енергодарі на Запорізькій АЕС катастрофічно збільшується дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції.

За даними Генерального штабу ЗСУ, після того як на АЕС російські окупанти працевлаштували осіб без відповідної освіти та стажу, у російських представників Росатому закінчився термін контракту.

Водночас їм відмовили у підписанні нового чи продовженні чинного контракту.

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Також їм відмовили у поверненні до Росії, оскільки працювати на АЕС нікому. Все це може призвести до непередбачуваних наслідків, наголошують у Генштабі.