Березень, 10 в 16:10

На Запорізькій атомній електростанції (АЕС) російські окупанти втручаються в роботу систем теплопостачання та електропостачання та для роботи залучають людей, які не мають відповідної кваліфікації працювати на такому об’єкті.

Про це на брифінгу заявив в.о голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков.

Він наголосив, що з вересня ЗАЕС перетворилася з виробника електрики на споживача, хоча до війни станція виробляла чверть усієї необхідної Україні електроенергії.

Зараз дивляться

Наразі на ЗАЕС окупанти несанкціоновано змінюють проєктний стан ядерних установок – є нелегальні модифікації на установках сховища відпрацьованого ядерного палива, поблизу дизельних електростанцій.

– Ростехнагляд збирає в Росії та Білорусі якийсь персонал, який не має відповідної кваліфікації, щоб працювати на Запорізькій АЕС. Блокується доступ на станцію українському персоналу. Окупанти незаконно втручаються в роботу систем теплопостачання та електропостачання і будують невідомі споруди біля резервної електростанції блока №6, – заявив Коріков.

За словами в.о голови Державної інспекції ядерного регулювання, окупанти розкомплектували внутрішній кризовий центр ЗАЕС і розмістили там військових.

Зовнішній кризовий центр, що розташований у Запоріжжі, не має зв’язку зі станцією, оскільки окупанти вивели комунікацію з ладу.

Також на ЗАЕС перестали функціонувати дві пожежні частини, які зазвичай були там розташовані.

За словами Корікова, обсяг завданих окупантами збитків наразі оцінити нереально, це можна буде зробити після звільнення ЗАЕС.